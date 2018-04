Gabbiadini torna su Italia-Svezia: «San Siro faceva paura. Che silenzio nello spogliatoio…»

Manolo Gabbiadini ha parlato della sfida Italia-Svezia, costata l’accesso al Mondiale per gli azzurri. L’attaccante del Southampton ricorda l’atmosfera di quella serata

Italia-Svezia, 5 mesi dopo. A ricordare la disfatta di San Siro, costata l’accesso al Mondiale agli azzurri, è Manolo Gabbiadini, titolare inaspettato di quella gara. L’attaccante del Southampton, tornando al 13 novembre scorso, ha dichiarato: «Lo stadio pieno quella sera faceva paura. Era incredibile, San Siro così non l’avevo mai visto – le parole del giocatore in un’intervista concessa a Fox Sports e in onda questa sera – Sapere due giorni prima di essere titolare in una partita del genere mi ha caricato molto. Nello spogliatoio c’era un silenzio…guardavo Chiellini, Barzagli e Buffon e li vedevo tesi».

Gabbiadini, nel corso dell’intervista, ha poi parlato anche dell’ex ct azzurro Antonio Conte: «E’ ossessionato dal calcio, dalla A alla Z. Non solo in campo, ma anche in sala stampa, nello spogliatoio. Devi stare attento a occarlo perchè prendi la scossa. Lui voleva che facessi ciò che diceva lui. Potevi anche sbagliare, ma dovevi fare quello che diceva lui. Con lui era bello il fatto che potevi giocare anche a occhi chiusi, i compagni ti trovavano sempre».