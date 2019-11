Gabigol da record: l’attaccante eguaglia il record di Zico

Gabigol da record: con la rete segnata al Botafogo l’attaccante arriva a quota 21 in campionato. Eguagliato il connazionale Zico

L’avventura italiana di Gabigol è stata totalmente da dimenticare. A tal punto che l’Inter l’ha “rispedito” in Brasile, paese in cui l’attaccante ha iniziato a far faville con la casacca del Flamengo.

Con la rete realizzata questa notte nel derby vinto 3-1 contro il Botafogo, Gabigol è arrivato a quota 21 centri in campionato eguagliando il record di un fuoriclasse verdoro: Zico.