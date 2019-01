Gabigol conferma: «Ho rinnovato il contratto con l’Inter, puntano su di me»

Gabigol, attaccante dell’Inter, in prestito al Flamengo, ha parlato della sua nuova esperienza in Brasile. Ecco le sue parole

Gabigol ha lasciato l’Inter per unirsi al Flamengo. Prima di andare via ha rinnovato il contratto con il club nerazzurro (per motivi di bilancio). Ecco le sue parole a Globo Esporte: «E’ un periodo speciale per me, in campo e fuori. Sono felice e ringrazio i tifosi, spero di ricambiare il loro affetto sul campo. Pressioni? Sono abituato, anche se sono giovane ho avuto già tante esperienze. Ogni giorno, quando mi sveglio, penso di dover essere migliore di ieri. E domani voglio essere migliore di oggi. Io lavoro sempre per migliorare. Io al Santos? Non è arrivata alcuna proposta e non ho sentito il presidente, la storia è finita lì. Penso che tutti i giocatori vogliano giocare al Flamengo, la struttura del club è sensazionale. ».

Prosegue Gabigol: «Sono arrivato in un club importante e qui sono felice perché ho già trovato una famiglia. Il mio ruolo? Ho giocato un po’ ovunque, non conta. L’importante è giocare e aiutare la squadra perché non sono uno che pensa solo a far gol. All’Inter e al Benfica ero felice, anche se giocavo poco. Ovviamente le cose sul campo non sono andate come mi aspettavo, ma sono stato molto contento. Non ho avuto tante occasioni e quindi non ho dimostrato ciò che so. Con l’Inter ho rinnovato per un altro anno prima di venire qui perché credono molto in me, poi vedremo cosa accadrà».