Gabigol miglior marcatore del Flamengo: sorpassato Zico

Gabigol, attaccante del Flamengo e di proprietà dell’Inter, è diventato il miglior goleador della storia del club nel Brasileirao

Gabriel Barbosa, meglio conosciuto come Gabigol, entra ufficialmente nella storia del Flamengo. L’attaccante verdeoro in prestito dall’Inter ha messo a segno contro il Gremio il gol numero 22 in maglia del club Rubro-Negro.

Traguardo importante, quello tagliato da Gabigol: grazie a questa rete supera Zico e diventa il giocatore che ha segnato il maggior numero di gol in un’edizione del campionato brasiliano con il Flamengo.