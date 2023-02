Galatasaray, Buruk su Zaniolo: «Giocatore mondiale, lo vorremmo»

Le parole di Okan Buruk, allenatore del Galatasaray, sul possibile trasferimento di Nicolò Zaniolo dalla Roma

Okan Buruk, allenatore del Galatasaray, ha parlato di Zaniolo dopo la partita contro il Trabzonspor. L’allenatore si è espresso su un eventuale arrivo del calciatore giallorosso in Turchia.

PAROLE – «Zaniolo è un giocatore di livello mondiale. È un giocatore che vorremmo vedere in rosa, anche se non conosciamo esattamente i suoi rapporti con la Roma. Se mi chiedete però: ‘Vuoi vederlo in squadra? Ovviamente mi piacerebbe vederlo».