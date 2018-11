La federazione turca ha comminato sanzioni esemplari per i protagonisti della rissa scoppiata durante Galatasaray-Fenerbahce

La rissa di una settimana fa nell’incontro tra Galatasaray e Fenerbahce costerà cara a entrambe le squadre. Gli animi, già caldi per un derby molto sentito, si sono ulteriormente accesi quando il Fenerbahce, sotto di due gol, è riuscito a rimontare fino al pareggio del 2-2. Le scene di quanto accaduto hanno fatto il giro del mondo e per questo la federazione turca non è stata certo clemente. Queste le decisioni della commissione disciplinare in merito al Galatasaray: 8 partite per il membro dello staff tecnico Hasan Sas, per 7 turni l’allenatore Fatih Terim, per 6 Ryan Donk, per 5 Ndiaye, 3 Garry Rodrigues. Per il Fenerbahce, invece, sono stati squalificati Jailson, per 8 partite, e Soldado per 6.