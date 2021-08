Maurizio Ganz tuona contro i pregiudizi sul calcio femminile: le dichiarazioni dell’allenatore del Milan che fa chiarezza

SUI PREGIUDIZI – «Quando mi dicono che non è calcio. Mi fanno imbestialire. Allora non è calcio niente. Non lo è quello dei dilettanti perché non è al livello dei professionisti; non lo è quello giovanile perché non è al livello di quello dei grandi… Con le ragazze svolgo lavoro atletico, tecnico e tattico: certo, forza e velocità sono diverse rispetto agli uomini, ma cosa vuol dire? Io ho visto partite di Serie A maschile che dopo cinque minuti mi hanno fatto spegnere il televisore. Se ne guardi una femminile resti incollato davanti allo schermo, perché le ragazze vanno a tutta fino alla fine».

