Garnacho Napoli, assist decisivo di Dorgu? L’ex Lecce aiuta Manna: ecco il motivo

Garnacho Napoli, l’assist decisivo a Manna può arrivare dalla cessione del Lecce di Dorgu al Manchester United: ecco l’incastro

Il Lecce saluta Dorgu: l’esterno danese a 40 milioni – cessione record per i salentini, doppiato Hujlmand – vola a Manchester sponda United e questo diventa un grande assist per il Napoli che può così rifarsi sotto per Garnacho.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Fair Play Finanziario adesso costringe i Red Devils a dover cedere dopo l’acquisto del danese: Manna ha ripreso i contatti con e con la necessità di cedere dello United adesso è nella posizione di forza nella trattativa. Intanto tra le alternative sfuma Adeyemi, che ha deciso di rimanere a Dortmund fino a fine stagione e spunta la suggestione Soulé, anche se Ranieri per ora lo ha blindato.