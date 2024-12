Gasperini allenatore del mese di novembre: contro l’Empoli riceverà il premio

Gian Piero Gasperini premiato come allenatore del mese di novembre: contro l’Empoli riceverà il premio prima della partita

É Gian Piero Gasperini l’allenatore del mese di novembre. Il tecnico dell’Atalanta premiato dalla Lega Serie A per i risultati ottenuti dalla Dea lo scorso mese, con le vittorie su Napoli, Udinese e Parma in campionato e Stoccarda e Young Boys in Champions League. Di seguito il comunicato della società orobica.

«Domenica in occasione di Atalanta-Empoli, mister Gian Piero Gasperini riceverà il riconoscimento di Philadelphia Coach of the Month per il mese di novembre, il premio indetto dalla Lega Calcio Serie A e assegnato ogni mese all’allenatore che più si è distinto.

Nel mese di novembre i nerazzurri hanno ottenuto in campionato tre vittorie in altrettanti match disputati contro Napoli, Udinese e Parma.

A questi successi si aggiungono anche quelli in campo internazionale, conquistati in UEFA Champions League contro Stoccarda e Young Boys.

A consegnare il prestigioso riconoscimento, nel prepartita di Atalanta-Empoli, il Presidente Antonio Percassi e Francesco Vandone, Customer Director di Mondelez Italia»