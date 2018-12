Gasperini verso Atalanta-Napoli: «Come con l’Inter? Ogni gara è diversa»

Le parole del tecnico Gasperini al termine della conferenza stampa in vista di Atalanta-Napoli, posticipo del lunedì sera

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, presenta in conferenza stampa il posticipo contro il Napoli di Ancelotti. Domani sera si concluderà il ricco menu della giornata numero 14 del campionato italiano di Serie A: «Ci aspetta una partita di prestigio, sono gare che oltre a valere per la classifica, contano molto per il tipo di avversario che incontriamo. A Empoli abbiamo concesso troppo in fase difensiva: domani abbiamo una partita contro una squadra che ha una fase d’attacco notevole, per cui sarà un bel test sotto questo punto di vista».

Prosegue il Gasp, parlando delle chance degli orobici per domani: «Ripetere la gara con l’Inter? Ogni partita è diversa, col Napoli dobbiamo tornare a essere la solita Atalanta che si è vista tante volte perché da lì nasce la possibilità di fare una prestazione positiva. Arriviamo determinati e carichi per cercare di fare una bella partita. Ci misuriamo contro una grande squadra, la seconda in classifica: il Napoli sta facendo cose pregevoli, è una squadra bella da veder giocare. Ancelotti è stato molto bravo: non era facile ereditare i risultati di Sarri, ha cambiato molto ottenendo gli stessi apprezzamenti. Con il Napoli abbiamo fatto delle belle partite. Le motivazioni sono sempre molto più alte e forti quando incontri queste squadre».