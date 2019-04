Milan, Gattuso amaro: «Brutta prestazione, gli infortuni non ci hanno aiutato»

L’allenatore del Milan sul recupero degli infortunati in vista della Juventus: «Difficile che ci sia Paquetà, speriamo di recuperare Suso e Kessié»

Gennaro Gattuso ha analizzato in conferenza stampa il pareggio ottenuto dal Milan contro l’Udinese.

SUL PAREGGIO CON L’UDINESE – «L’1-1 è una roba incredibile, potevamo fare il 2-0 e ci hanno pareggiato in campo aperto. Possiamo fare molto di più, la squadra fa azioni arruffate. Ci vuole tempo per riuscire a giocare con un modulo nuovo. Gli infortuni non ci hanno aiutato».

SUI CALCI D’ANGOLO SBAGLIATI – «Ne sbagliamo troppi, poi al 94° c’è stata anche una deviazione di mano. E’ un problema che abbiamo da tanto tempo. Ne sbagliamo tantissimi, ci ha penalizzato un po’ questo anno quest’aspetto».

SULLE PROSSIME GARE – «Dobbiamo preparare bene le partite e fare punti. La Lazio ci può superare se vince le due partite che deve fare. Sicuramente con queste prestazioni diventa molto molto più difficile».

SUL RECUPERO DEGLI INFORTUNATI – «Paquetà mi sembra difficile, sicuramente resterà fermo qualche giorno. Domani faranno una risonanza sia lui che Donnarumma, speriamo di recuperare Suso e Kessie».

SUGLI ASPETTI NEGATIVI – «Ho sempre detto che non fosse una questione di modulo. Oggi per la prima volta ho visto una squadra fisica che ha patito, nel secondo tempo eravamo sulle gambe. Sono tre partite che non si riesce a vincere, a livello tecnico stiamo sbagliando tanto e la palla comincia a pesare. Bisogna stare tranquilli, lavorare».