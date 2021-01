Gattuso: «Difficile commentare questa partita. Mi brucia molto»

Rino Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro lo Spezia: queste le sue dichiarazioni

Rino Gattuso ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro lo Spezia. Queste le parole del tecnico del Napoli.

MATCH – «Non so se è una questione di cattiveria. Una squadra che crea tanto…oggi è difficile parlare di questa partita. Dobbiamo capire perchè succede. Se sbagliamo un passaggio e perdiamo sicurezze o iniziamo a pensare in maniera individuale. Ci mancano Osimhen e Mertens ma bisogna leggere bene: siamo troppo nervosi, perdiamo la testa. Non accettiamo che possiamo prendere un 1-1. La qualità del gioco c’è ma alla prima difficoltà fa troppi errori di valutazione. Non penso sia solo sfortuna, siamo una squadra che deve stare sul pezzo e mettere cattiveria sotto porta».

CAMPIONATO – «Questa è una partita di grande qualità, non si discute. Mi brucia il sedere, è un dato di fatto che stiamo buttando delle partite incredibili e credo che abbiamo tutti delle colpe. Stiamo buttando un campionato incredibile».

CATTIVERIA – «Dobbiamo crederci e sbattercene se si sbaglia. Attaccare con veemenza senza usare il braccino. Perchè sei sta là a pensare a cosa succede se si sbaglia, già facciamo un calcio difficile da proporre se andiamo pure in depressione diventa tutto più difficile. Penso che in questo momento i giocatori debbano accettare questa sconfitta e andare avanti. La strada è quella giusta, stiamo parlando di nulla. Vorrei vedere una squadra più tranquilla e non schizofrenica».

SPEZIA – «Dobbiamo accettare che con lo Spezia si può pareggiare e si può ribaltarla. Non dobbiamo pensare a quello che sbagliamo, noi alla prima difficoltà pensiamo a tutte le cose che abbiamo sbagliato. No, bisogna giocarsela fino in fondo. Le partite importanti succede qualcosa di strada e manca del veleno ma non è solo sotto porta. Non dobbiamo perdere la testa ma rimanere lì a battagliare. Oggi è stata la peggiore partita dello Spezia, non ha fatto nulla. Dobbiamo migliorare qua».

LOZANO PUNTA CENTRALE – «Oggi lo ha fatto perché Petagna era molto stanco. Ma lo preferisco più attaccante esterno che centrale».