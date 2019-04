Gennaro Gattuso e il siparietto con Diletta Leotta al termine della sfida di sabato sera contro la Lazio. Ecco il video

Simpatico siparietto al termine di Milan-Lazio. L’allenatore rossonero Gennaro Gattuso si è presentato davanti ai microfoni di Dazn per la consueta intervista post-gara. L’allenatore ha salutato Sheva e Camoranesi, suo ex compagni di squadra tra Milan e Nazionale azzurra, e ha iniziato l’intervista in maniera galante, salutando anche Diletta Leotta.

«Ciao Rino, un sorriso?», ha chiesto scherzando Camoranesi a Rino. L’allenatore del Milan però non ci ha badato e ha rivolto invece tutte le sue attenzioni alla Leotta: «Ciao bellissima donna». La conduttrice ha risposto con un «Grazie», colta da imbarazzo, è arrossita. Solo dopo la risposta della Lotta, Ringhio si è lasciato scappare un mezzo sorriso.