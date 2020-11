Gattuso: «Dobbiamo giocare col pepe al c**o» – VIDEO

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria al San Paolo contro la Roma: queste le sue parole

«Non abbiamo niente da cambiare. Abbiamo 18 punti, con una gara da recuperare aspettando che la giustizia faccia il suo corso. Non so quali siano le aspettative degli addetti ai lavori o del club. Questa è una squadra che in dodici partiti ha fatto nove vittorie, stiamo facendo quello che dobbiamo fare. Se qualcuno pensa che non dobbiamo perdere mai non è un mio problema. Dobbiamo giocare col pepe al cu*o, come fatto stasera»