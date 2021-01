Gattuso: «Gol Zielinski? Io le sognavo da calciatore quelle reti. Su Osimhen…»

Rino Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Cagliari. Le sue parole

ZIELINSKI – «Io quei gol da calciatore li sognavo (ride ndr). Secondo me Zielinski danza sul pallone, fa delle sterzate incredibili. È un giocatore completo, ha tutto per diventare un grandissimo calciatore. Gli manca solo un po’ di cattiveria negli ultimi 15 metri, mi aspetto tanto da lui perchè tecnicamente è un giocatore molto molto importante».

PARTITA – «Non puoi arrivare negli ultimi 20 metri senza veleno. Sono contento per la prestazione ma sono arrabbiato per le 10 palle gol sprecate. Sul gol non ne parliamo perchè sembravamo una banda di ragazzini che hanno paura di mettere il piede. Mi fa arrabbiare il poco veleno sotto porta, siamo quelli che creano di più in Serie A. Ci trasciniamo questo problema da tempo, oggi è stato bravo Zielinski a ribaltarla da solo in due minuti».

OSIMHEN – «Osimhen? Marcello Lippi, quando lo facevo arrabbiare, mi diceva che dovevo bollire nel mio brodo. Dovrà fare lo stesso. Ha chiesto scusa, sa che ha commesso una sciocchezza e noi lo aspettiamo perchè è un giocatore importante. Ha sbagliato e ha chiesto scusa. La società farà delle cose, la responsabilità di mandarlo in Nigeria è stata mia. Ci ho messo il mio faccione quindi la figuraccia l’ho fatta pure io. Quando tornerà gli dirò quello che penso. Ha sbagliato e pagherà».