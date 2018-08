Milan-Genoa verrà disputata il prossimo 31 ottobre. Rino Gattuso, tecnico rossonero, avrebbe voluto giocare già domani

Il mondo del calcio ha scelto di non fermarsi dopo la tragedia di Genova, rinviando solo le due partite delle genovesi (Sampdoria–Fiorentina e Milan–Genoa). Rino Gattuso, allenatore del Milan, pur con commozione e tristezza per quanto accaduto, non avrebbe gradito la decisione della Lega di rinviare la partita al prossimo 31 ottobre. La sfida inizialmente prevista per ieri sera alle 20.30 verrà disputata solo tra 2 mesi a causa degli impegni europei del club rossonero, a differenza di Samp-Fiorentina che sarà recuperata il prossimo 19 settembre. L’edizione odierna del Corriere della Sera, in relazione al riposo forzato del Milan in campionato, riporta il ‘malumore’ del tecnico rossonero che avrebbe preferito rigiocare immediatamente la partita con i rossoblù.

Il tecnico infatti avrebbe voluto evitare di restare a lungo con questo ipotetico -3 in classifica rispetto alle rivali, soprattutto in relazione al fatto che le prossime due sfide saranno molto importanti, forse già decisive: il Milan scenderà in campo al San Paolo contro il Napoli del grande ex Carlo Ancelotti e, una settimana più tardi, affronterà la Roma di Eusebio Di Francesco. Un calendario non semplice, prima della sosta per le nazionali. Ringhio avrebbe preferito partire con il Genoa e non dalla trasferta di Napoli. La sfida con i rossoblù è sicuramente impegnativa ma meno probante e proibitiva rispetto alla gara del San Paolo. Partire con i 3 punti, dopo un’estate non semplice, è il miglior viatico per iniziare la stagione. Il tecnico e il suo Milan dovranno tentare l’impresa contro il Napoli ma una sconfitta e un -6 dopo due giornate, seppur con una partita in meno, potrebbe portare i primi malumori in casa milanista.