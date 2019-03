Leonardo freddo sul futuro di Gennaro Gattuso dopo la sconfitta del Milan con la Sampdoria ieri sera: il d. t. rossonero recrimina per alcuni episodi arbitrali a sfavore…

L’ennesima sconfitta contro la Sampdoria di ieri sera apre la mini-crisi in casa Milan: difendere il quarto posto, valido per la prossima qualificazione in Champions League, sarà un po’ più difficile del previsto. Al termine del match il direttore tecnico rossonero Leonardo ha parlato ai microfoni di DAZN e non solo: «Non è stata una delle nostre migliori prestazioni, al di sotto di quella del derby – le parole del brasiliano – . Ora è il momento di stare calmi, non bisogna fare processi: ci stanno dei momenti complicati». Il Milan recrimina però per alcuni episodi arbitrali: «Non voglio fare polemica, ma l’episodio del rigore negato su Krzysztof Piatek ha condizionato la gara: Nicola Murru non tocca la palla. C’è poi un altro episodio, quello del fallo di mano di Dennis Praet, che mi pare abbastanza chiaro: abbiamo visto tutti».

In bilico adesso c’è anche il futuro di Gennaro Gattuso, i cui rapporti con lo stesso Leonardo, a quanto pare, non sarebbero serenissimi: «L’allenatore ha un contratto con noi e mai lo abbiamo messo in discussione – ha aggiunto il d. t. milanista ai microfoni di Sky Sport – . Siamo stati sempre chiari: il suo futuro al momento non è la priorità, ma la sua risposta (in conferenza stampa, ndr) non mi ha dato fastidio. Se un giorno vinceremo con Gattuso sarà una cosa bellissima, ma due mesi nel calcio (quelli da qui a fine campionato, ndr) sono un’eternità e non so cosa succederà per tutti noi. Dobbiamo essere bravi a mantenere l’equilibrio».