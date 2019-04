Gattuso stuzzica la squadra durante la grandinata: «Rimaniamo in campo così vi svegliate»

Rino Gattuso, tecnico del Milan, costretto a interrompere l’allenamento ha pungolato i suoi. Le ultimissime notizie

Rino Gattuso scherza e pungola i suoi. Il Milan sta vivendo un momento molto complicato e ora ci si mette anche la grandine! Un autentico nubifragio ha colpito in queste ore il nord Italia e non ha risparmiato Milanello. Stando a quanto riportato da Sky Sport, questa mattina il tecnico è stato costretto a interrompere l’allenamento a causa di una copiosa grandinata. Dopo i primi chicchi, i calciatori si sono fermati e si sono guardati attorno, per capire cosa fare.

Rino Gattuso, tra il serio e il faceto, ha detto loro «No, rimaniamo in campo così vi svegliate». Il tecnico ha provato a portare avanti l’allenamento per qualche secondo in più, ma poi l’ha interrotto definitivamente. L’allenatore, attraverso questa frase, ha voluto trasmettere alla sua squadra la necessità di dare di più nelle ultime 5 giornate di campionato, a cominciare dalla sfida di domenica sera contro il Torino, una sfida decisiva anche per il futuro del tecnico che potrebbe essere esonerato in caso di sconfitta con Giunti, allenatore della Primavera, pronto a prendere il suo posto da qui alla fine della stagione. Il messaggio ai suoi, da parte di Rino, è chiaro!