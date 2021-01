Gattuso: «Pirlo? Ha preso più sberle da me cha dal padre» – VIDEO

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha parlato del suo rapporto con Andrea Pirlo svelando un simpatico retroscena

Parlando in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa contro la Juventus, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha parlato del suo rapporto con Andrea Pirlo.

«Con Andrea abbiamo iniziato presto a giocare insieme, nelle nazionali giovanili poi siamo stati campioni d’Europa Under 21, abbiamo vinto il Mondiale, abbiamo vinto tutto quello che c’era da vincere. Devo dire che è stato molto importante per la mia carriera e sicuramente l’ho aiutato anche io. C’è grande amicizia, abbiamo condiviso tanto. Domani è una partita di calcio, spero di dargli un rammarico. A volte sembravamo Bud Spencer e Terence Hill, ha preso più schiaffi da me in 20 anni che da suo padre».