Gattuso su Messi: «Il più grande di tutti i tempi» – VIDEO

Il tecnico del Napoli Gattuso ha elogiato le qualità di Messi a poche ore dalla sfida di Champions League contro il Barcellona

Gennaro Gattuso ha speso parole al miele per Leo Messi, che affronterà nella sfida di Champions League contro il Barcellona: «È sempre perfetto. Non solo per le sue qualità, mai una parola fuori posto».

«È un giocatore incredibile, fa delle robe che vedo fare solo a chi gioca alla PlayStation. È da un po’ di anni il più grande giocatore di tutti i tempi», ha concluso il tecnico del Napoli in conferenza stampa.