Gazidis: «Pioli è perfetto per rappresentare i valori del Milan»

Ivan Gazidis, intervenuto ai microfoni di Milan Tv, ha parlato del rinnovo di Pioli, esprimendo l’orgoglio per il lavoro svolto. Le parole.

RINNOVO PIOLI – «Per noi è importante non solo il lato tecnico, ma anche la persona. Pioli rappresenta molto bene il nostro club, è perfetto per rappresentare i valori del Milan. La nostra stagione? Stiamo facendo il nostro percorso, dobbiamo pensare a fare un passo alla volta. Ora Pioli è andato subito a Milanello a lavorare, non parliamo di sogni, ma di lavoro».