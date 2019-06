Genoa, Andreazzoli: «Avremo una squadra competitiva. Su Pinamonti…»

Genoa, parla il nuovo tecnico Andreazzoli: «Preziosi vuole allestire una squadra competitiva. Pinamonti? È un valore aggiunto»

Il nuovo tecnico del Genoa, Aurelio Andreazzoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante la trasmissione riguardante il calciomercato. Queste le battute dell’allenatore:

«Sono convinto che Preziosi farà di tutto per allestire una squadra competitiva. Su Pinamonti siamo convinti che sia un valore aggiunto, altrimenti non sarebbe stato preso in considerazione. Bisognerà avere pazienza ma speriamo che si possa imporre subito. Abbiamo voglia di mettere del nostro sulla costruzione dei ragazzi».