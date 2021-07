Genoa, Behrami: «Chiudo qui la carriera. Ho accettato il rinnovo a una condizione»

Il centrocampista del Genoa Valon Behrami ha parlato del rinnovo di contratto con il Grifone

Valon Behrami, centrocampista del Genoa, in una intervista a Il Secolo XIX ha parlato del rinnovo di contratto per un altro anno con il Grifone.

«Quando abbiamo parlato del rinnovo ho preteso che non fosse un premio, un gesto d’affetto. Solo così ho accettato di chiudere la mia carriera con un ultimo campionato qui al Genoa, dove tutto è iniziato. Ho chiesto che non venissi confermato solo per affetto da parte del presidente o dell’allenatore. Volevo che tutti fossero concordi nel ritenermi ancora utile per il Genoa».