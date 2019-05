Ecco le dichiarazioni di Biraschi in zona mista dopo Genoa-Cagliari. Le parole del difensore rossoblù

Il Genoa raccoglie un pareggio dalla sfida con il Cagliari, ma la salvezza è ancora in discussione.

Ecco le parole di Biraschi al termine della sfida:«Sono contento di essere uscito dagli applausi, è una forza in più per affrontare questo periodo non bellissimo. Vogliamo la salvezza. Domani tifiamo Torino, anche se non dovremmo sperare nei risultati delle altre squadre».