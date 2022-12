Genoa, Blessin: «Dobbiamo essere più concreti. Situazione difficile ma solo da squadra ne possiamo uscire»

Alexander Blessin, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza dopo la sconfitta subita contro il Cittadella

Alexander Blessin, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza dopo la sconfitta subita contro il Cittadella. Le sue dichiarazioni:

«Quando perdi ci sono sempre dei cambiamenti da apportare. I ragazzi ci hanno provato. Quello che si vede è che non sono liberi di testa e ogni errore pesa di più. Posso rimproverare poco, solo di non aver sfruttato le occasioni da gol. Dobbiamo essere più concreti. Soltanto come squadra possiamo uscire da questa situazione».