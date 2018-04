Genoa-Cagliari, la stessa partita ma un anno dopo

Genoa-Cagliari aveva un non so che di già visto, come quelle canzoni che ti sembrano già sentite

Genoa-Cagliari del 21 agosto 2016 e Genoa-Cagliari disputata ieri, due match diversi ma così uguali: entrambi terminati con una vittoria del Grifone, 3-1 nello scorso campionato e 2-1 meno di 24 ore fa. Marassi è un campo stregato per la compagine sarda che, negli ultimi 10 anni, è uscita soltanto in due occasioni con i 3 punti in tasca. Rossoblu contro che si ritrovano accomunati da uno strano dejavu.

Cambiano i protagonisti, ma, sostanzialmente, non quanto accaduto sul terreno di gioco ligure. Marco Borriello portò il Cagliari in vantaggio, il giovane Giannetti non riuscì a raddoppiare, centrando soltanto il palo: sull’azione successiva toccò a Ntcham rimettere il punteggio in parità, salvo poi ribaltarlo grazie alle marcature di Laxalt prima e Rigoni poi. Incredibilmente è accaduto lo stesso anche ieri nel corso di Genoa-Cagliari targata 2017/2018. Stavolta, però, è passato in vantaggio prima il Grifone, con la rete di Lapadula, poi ci ha pensato il talentuosissimo Barella a pareggiare, trasformando un calcio di rigore. AD 11 minuti dal triplice fischio, poi, i sardi hanno l’opportunità di vincere: Faragò crossa, Pavoletti stacca e colpisce di testa ma la palla si spegne sul palo. Al 90′, quindi, oltre al danno arriva anche la beffa: Medeiros gol e 3 punti al Genoa.