Genoa Cagliari, Nicola: «Abbiamo lottato da squadra, vittoria importante»

Davide Nicola ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Genoa contro il Cagliari. Le parole del tecnico del Grifone.

VITTORIE – «Le vittorie sono sempre importanti per uscire fuori da una situazione che non ci piace. Il fatto che possano vincere le squadre in fondo alla classifica rende il campionato più interessante: più siamo e meglio è».

CAMBIAMENTO – «Noi stiamo cercando di indirizzare il lavoro sulla consapevolezza e sul gioco. A Bergamo mi è piaciuto il primo tempo, anche oggi abbiamo cercato di fare la partita ma non siamo stati così abili. Questo grazie anche alla difesa del Cagliari. L’importante però è stato lottare da squadra, leggendo la partita nella maniera giusta. Era una partita sporca. Dobbiamo solo riuscire a chiudere prima il risultato»