Genoa, ancora bloccata la cessione del club: il comunicato sul futuro

Le ultime sul futuro del Genoa con la possibile cessione societaria da parte di 777 Holding. Tutti i dettagli in merito al club rossoblù

La 777 Holding, società proprietaria del Genoa, ha pubblicato un comunicato sulla possibile cessione del club rossoblù.

COMUNICATO – «Con riferimento ad alcune notizie apparse in vari organi di stampa negli ultimi giorni, la 777 Genoa CFC Holdings S.r.l. e il Genoa CFC S.p.A. precisano quanto segue. In particolare, il socio di controllo 777 Genoa CFC Holdings S.r.l. non ha conferito alcun incarico per la vendita delle proprie partecipazioni detenute nel Genoa CFC S.p.A., tanto meno alla Moelis & Company. Pertanto, il Socio di controllo e il Genoa CFC S.p.A. stesso contestano ogni forma di speculazione e illazione mediatica confermando il proprio impegno nel sostenere il Genoa CFC nel suo percorso di crescita e consolidamento nel mercato di riferimento».