Genoa, cuore Strootman: dice no all’Olanda per il Grifone

Kevin Strootman ha rifiutato la convocazione dell’Olanda per restare a Genova e continuare ad allenarsi

Arrivato a gennaio, Kevin Strootman si è subito preso il centrocampo del Genoa e adesso non vuole più lasciarle. In questo senso, è esplicativo quanto fatto dal mediano in questi giorni. Come riportato da Il Secolo XIX, infatti, Strootman ha rifiutato la convocazione dell’Olanda per restare in Liguria.

Il centrocampista ha avuto un colloquio con il c.t. De Boer in cui ha spiegato di voler restare a Genova per proseguire il programma di allenamento impostato negli ultimi mesi. Una decisione presa di comune accordo col commissario tecnico che fa capire quanto l’olandese tenga al Genoa.