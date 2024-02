Genoa, De Winter: «Modello? Mi ispiro a un difensore dell'Inter...»

Le parole di Koni De Winter, difensore del Genoa, sulla sua stagione in rossoblù. Tutti i dettagli in merito

Koni De Winter, difensore del Genoa, ha parlato a Radio Tv Serie A della sua stagione.

STAGIONE DEL GENOA – «Ad inizio stagione abbiamo avuto molti infortuni che ci hanno rallentato. La classifica rispecchia quello che siamo, possiamo ambire a rientrare tra le prime 10 e lavoreremo per questo. Gudmundsson e Retegui sono stati una bellissima scoperta e penso che lo siano stati anche per i tifosi che magari non li conoscevano così bene. Io non guardo cosa scrivono i giornalisti, però Gilardino sta facendo un buon lavoro e questo in campo si vede. I tifosi del Genoa sono fantastici, ci seguono, ci spronano e ci motivano sempre. Dal campo è importante sapere di essere sostenuti. Anche a Napoli si sentiva la loro presenza e i cori che ci dedicano».

MODELLI DA DIFENSORE – «Chiellini per me rimane il difensore più forte. Nella Serie A di oggi il più forte penso sia Bastoni».

