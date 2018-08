Genoa-Empoli, Serie A 2018/2019: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Genoa-Empoli, 2ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Tutto pronto per Genoa–Empoli, sfida salvezza della seconda giornata di Serie A. Per i rossoblù è la prima gara ufficiale in campionato, dopo aver saltato il match contro il Milan per via del dramma che ha riguardato il crollo del Ponte Morandi. Per i toscani, invece, è la seconda uscita: bene all’esordio, con il trionfo in casa contro il Cagliari firmato da Krunic e Caputo. Segui la diretta della gara di Marassi su Calcio News 24.

Genoa-Empoli: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.30

Genoa-Empoli: formazioni ufficiali

Genoa-Empoli: probabili formazioni e pre-partita

Ballardini dovrebbe concedere un’importante opportunità a Piatek: i gol in Coppa Italia sono stati un bel biglietto da visita e quindi potrebbe affiancare Lapadula. Dietro questa coppia a supporto c’è Pandev. Centrocampo con Hiljemark, Sandro e Bessa. Romulo, Lisandro Lopez, Zukanovic e Criscito in fesa davanti a Marchetti.

In casa Empoli conferma in blocco della formazione che ha piegato il Cagliari all’esordio. Quindi Andreazzoli opta per un 4-3-1-2 con Terracciano in porta, Di Lorenzo, Rasmussen, Silvestre ed Antonelli in difesa. Centrocampo che vede Acquah, Capezzi e Krunic, il trequartista sarà Zajc dietro a Caputo e La Gumina.

GENOA (4-3-1-2): Marchetti; Romulo, Lisandro Lopez, Zukanovic, Criscito; Hiljemark, Sandro, Bessa; Pandev; Lapadula, Piatek. Allenatore: Davide Ballardini.

EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Rasmussen, Silvestre, Antonelli; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc; Caputo, La Gumina. Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

Genoa-Empoli: i precedenti del match

La sfida di stasera in programma allo stadio Marassi di Genova tra Genoa ed Empoli segnerà di fatto l’inizio di campionato per la squadra di casa dopo lo slittamento del match d’esordio tra Milan-Genoa a causa della tragedia del ponte Morandi. Genoa che quindi inizierà il campionato con la neopromossa Empoli, che arriva da un’ottima vittoria in casa contro il Cagliari. Quattro sono i precedenti del match in Serie A, ma tutti segnati da poche emozioni e da grande equilibrio (due pareggi e una vittoria per parte). La prima sfida in Serie A tra le due formazioni risale all’anno 2007-’08 quando i toscani si imposero per 1-0 sui liguri; l’ultima nel 2016-’17 e finì a reti inviolate. Nel mezzo si segnala una vittoria del Genoa per 1-0 nel 2015-’16 e un pareggio per 1-1 nel 2014-’15. Per trovare una sfida più entusiasmante bisogna andare in Serie B quando nel 2004-’05 il Genoa vinse per 3-2.

Genoa-Empoli: l’arbitro del match

La partita in programma stasera alle 20.30 tra Genoa ed Empoli sarà arbitrata dal 33enne Livio Marinelli di Tivoli, che ritorna a dirigere una partita in Serie A dopo quasi un anno. L’ultima gara nella massima serie risale, infatti, al 25 ottobre 2017 quando arbitrò Atalanta-Hellas Verona, finita per 3-0. Per il resto Marinelli, nel campionato appena trascorso, ha diretto molti match nella serie cadetta, l’ultima Avellino-Spezia dello scorso 11 maggio, finita per 1-0. Livio Marinelli sarà assistito da una coppia di guardalinee formata da Mauro Tonolini, della sezione Aia di Milano, ed Enrico Caliari, della sezione di Legnano. A ricoprire, invece, il ruolo di quarto uomo sarà Fabio Piscopo di Imperia. Alla VAR e alla AVAR troviamo in questa partita una coppia tutta toscana formata rispettivamente da Luca Banti di Livorno, e da Stefano Liberto di Pisa. Avendo diretto solamente una partita in Serie A, domani sarà la prima volta sul campo di Marassi per l’arbitro di Tivoli; non si riscontrano perciò dei precedenti col Grifone. Differente il caso dell’Empoli in quanto nella passata stagione sono stati 3 i match diretti da Marinelli, per un totale di 2 vittorie e un pareggio (Ternana-Empoli 1-1, Perugia-Empoli 2-4, Empoli-Venezia 3-2).

Genoa-Empoli Streaming: dove vederla in tv

Genoa-Empoli sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Calcio 4 (canale 254 dello Sky Box) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go.