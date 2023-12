Genoa, Gilardino: «Nella ripresa siamo stati frettolosi»

Le parole di Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, dopo la sfida contro l’Empoli terminata 1-1. Tutti i dettagli

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa dopo l’1-1 casalingo contro l’Empoli.

PAROLE – «Le partite sono fatte anche per cambiare i giocatori. A volte li cambi e vinci le partite ma a volte prendi gol. La partita è stata equilibrata. Nel primo tempo siamo andati in vantaggio e abbiamo avuto opportunità per raddoppiare. L’Empoli ci ha creato qualche difficoltà nelle ripartenze. Nel secondo tempo siamo calati, abbiamo avuto troppa frenesia nelle giocate e hanno pareggiato. Negli ultimi minuti sono capitate situazioni che se eravamo un po’ più lucidi potevamo vincerla».