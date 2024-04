Genoa: nella storia solo in due meglio di Gudmundsson

Genoa, tredicesima rete in campionato per Gudmundsson: solo due calciatori hanno fatto meglio dell’islandese

Focus sull’ennesimo gol di Albert Gudmundsson, talento islandese del Genoa, che sta interessando mezza Europa. Anche ieri sera, a Firenze, è andato a segno, realizzando il rigore del momentaneo vantaggio, pareggiato poi da Ikoné. Per Gud è la rete numero 13. Solo due giocatori nel passato hanno segnato di più in un Genoa neopromosso. Si tratta di Roberto Pruzzo nel 1976-77 (18 centri) e di Marco Borriello (19 nel 2006-08).

Ecco i giudizi relativi alla prestazione del Franchi. La Gazzetta dello Sport gli ha assegnato un 6,5: «Primo tempo di grande qualità, in cui indossa bene i panni della mezzala che si inserisce ma fa anche la parte difensiva. Poche energie nella ripresa». Il Corriere dello Sport lo apprezza maggiormente e si spinge al 7: «Universale, tanta qualità e senso tattico. Mediano quando serve, poi seconda punta nella ripresa ed è impeccabile dal dischetto per il 13° gol in campionato».