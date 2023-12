Genoa-Juve, l'audio Var sul mancato rosso a Malinovskyi: «Orca boia... Fallo e giallo, per me ok»

Il mancato rosso a Malinovskyi è stato l’altro episodio contestato in Genoa-Juve e a Open Var su Dazn l’hanno fatto rivedere

Il mancato rosso a Malinovskyi è stato l’altro episodio contestato in Genoa-Juve e a Open Var su Dazn l’hanno fatto rivedere.

IL VAR – «Ha fischiato fallo in APP. Fammi vedere come lo prende… Orca boia! Mettila in dinamica anche Michael, per me… Fallo e giallo vorrebbe fare lui ma non sa il numero. Fammelo vedere, per me è fallo e giallo, va bene eh. Vai fallo andare si, va bene va bene. Fallo e giallo».