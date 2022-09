Genoa, Martinez: «Obiettivo promozione, c’è tutto per farcela»

Le portiere del nuovo portiere del Genoa, Martinez, arrivato quest’estato in rossoblu: «Non ho avuto dubbi riguardo alla Serie B»

Il Secolo XIX ha intervisto Josep Martinez. Il neo portiere del Genoa, arrivato in estate in prestito dal Lipsia, ha parlato dell’ambientamento e degli obiettivi personali e di squadra. Di seguito le sue parole.

«Le prime partite sono sempre difficili, devi adattarti al nuovo campionato, alla nuova squadra. È un discorso mentale, aumentano le responsabilità e devi saperle gestire. Creso che sia la squadra sia io siamo riusciti a trovare la confianza giusta, partita dopo partita. Gli errori non mi spaventano, fanno parte del gioco: bisogna saperli superare. In estate avevo proposte dalla Spagna, dal Belgio e anche dall’Italia, ma quella del Genoa mi è sembrata la più interessante. È una grande opportunità, un’occasione per giocare e crescere. Non ho avuto dubbi riguardo alla Serie B, sono sincero. Avevo già giocato nella seconda divisione spagnola con il Las Palmas qualche anno fa. L’obiettivo è tornare in Serie A e ce la metteremo tutta per realizzarlo. La squadra ha grande competitività in ogni ruolo, c’è tutto per farcela».