Genoa-Milan, tocca ancora a Rebic: Ibra sempre in fase di recupero

Genoa-Milan, questa sera ancora Rebic tra i titolari, Ibra resta in fase di recupero, Pioli preferisce non rischiare e conferma il croato.

POCHI CAMBI- Come riporta goal.com, la formazione di Pioli non dovrebbe subire grosse modifiche, assente anche Bennacer per infortunio, al suo posto Tonali, mentre al centro della difesa Kalulu, chiamato a dar qualcosa di più dopo la prestazione di parma