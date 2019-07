Genoa, occhio a Kouame: un club di Ligue 1 lo chiama

Non è certa la permanenza di Kouame al Genoa: sirene francesi per l’attaccante ivoriano, che piace a un top club di Ligue 1

Il Genoa deve difendere gli assalti dei club italiani e stranieri a Christian Kouame, gioiellino rossoblù.

L’ultimo interesse certificato per l’ivoriano è quello del Lille. I vicecampioni di Francia avrebbero chiesto informazioni alla società ligure per il giocatore. La compagine transalpina si priverà sia di Nicolas Pépé (si attende l’annuncio dell’Arsenal) sia di Rafael Leao (visite mediche in corso col Milan) e ha bisogno di un attaccante.