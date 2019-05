Il Genoa sfiderà il Cagliari questo pomeriggio alle 18. Pandev-Lapadula in attacco per il club allenato da Prandelli

Goran Pandev e Gianluca Lapadula pronti a guidare l’attacco di Cesare Prandelli nella sfida di questo pomeriggio tra Genoa e Cagliari. Il tecnico del Grifone pensa al 3-5-2 in vista della gara odierna.

Il tecnico genoano sembra volersi affidare ad un reparto d’attacco composto da Pandev e Lapadula: i due sono in vantaggio su Kouamé e Sanabria, non in perfetta forma nelle ultime settimane. Sanabria non segna da tre mesi, dal 17 febbraio contro la Lazio. Kouamé invece non segna dal 28 gennaio.