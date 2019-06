Genoa, Preziosi medita la rivoluzione: i tre nomi a rischio addio

Genoa, non rischia solo Prandelli: Preziosi medita una rivoluzione più profonda, ecco tutti i nomi sulla graticola

Sono giorni d’attesa, in casa Genoa. Di meditazione, più che altro. Per il presidente Preziosi, innanzitutto, chiamato a scelte decisamente importanti. E a stretto giro di posta, dato che il mercato incombe.

In bilico, infatti, non c’è soltanto la posizione di Prandelli, con cui il numero uno rossoblù si vedrà a breve. Ma anche le figure di Perinetti e Donatelli in società, per quanto Preziosi abbia già incassato un rifiuto da Capozucca. A giorni il verdetto sulla lunga meditazione: sarà rivoluzione totale in casa del Grifone?