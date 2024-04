Genoa, Retegui verso il recupero: ecco le condizioni

Lunedì il Genoa di Gilardino sfiderà la Fiorentina di Italiano nel posticipo di Serie A. Ecco le condizioni di Retegui in attacco

Il Genoa di Alberto Gilardino è reduce da una vittoria contro l’Hellas Verona al Bentogodi e ora se la vedrà con la Fiorentina lunedì alle 18:30. Sul sito ufficiale rossoblu si leggono importanti novità su Retegui.

L’attaccante ha saltato la sfida di Verona per squalifica, ma anche per infortunio: il centravanti della Nazionale dovrebbe riprendere il suo posto al fianco di Albert Gudmundsson in attacco.