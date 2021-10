Genoa, retroscena Blazquez: «Ecco come è partita la trattativa con Preziosi»

L’agente Moroni svela il retroscena sull’acquisto del Genoa da parte della nuova proprietà, la 777 Partners: le sue parole

Ai microfoni del Secolo XIX, il procuratore Moroni svela come abbia acceso l’interesse nell’acquisto del Genoa da parte di Andres Blazquez, ora candidato alla presidenza del club:

«Ci siamo conosciuti per la prima volta in occasione di un Siviglia-Real Madrid e da allora siamo sempre rimasti in contatto. Blazquez è un grande appassionato dell’Italia e del calcio italiano, quando qualche mese fa mi parlò della possibilità da parte di 777 Partners di investire in un club di Serie A, io gli parlai subito del Genoa. Sono tifoso rossoblù da sempre, gli ho spiegato che sarebbe stata la soluzione migliore. L’ho visto interessato, penso che qualche informazione l’avesse già presa. Da lì poi sono iniziati i contatti con Preziosi e si è arrivati all’accordo delle ultime settimane. Io non ho preso parte alla trattativa ma posso prendermi il piccolo merito di aver acceso il loro interesse riguardo al club rossoblù».