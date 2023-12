Genoa, Rita Ora è la testimonial della terza maglia

La presentazione della terza maglia del Genoa in collaborazione con la star internazionale Rita Ora. I dettagli

Il Genoa ha presentato ufficialmente la terza maglia in collaborazione con Rita Ora. Il Ceo Andres Blazquez ha commentato così l’iniziativa ai canal ufficiali del club.

PAROLE – «Siamo molto felici di questa collaborazione con la superstar mondiale Rita Ora per celebrare il nostro 130º anniversario. Il Genoa è un club storico, con origini e realtà cosmopolite. Da quando la nuova proprietà ha acquisito il club, vogliamo evidenziare ulteriormente la forza del brand Genoa e interagire con influencer e celebrità che amano il calcio e si identificano con i valori e la storia del nostro brand. Crediamo che questo sia un ottimo modo per esporre il Genoa a un nuovo pubblico in tutto il mondo».