Genoa, sconfitta choc in amichevole con la Virtus Entella

La Virtus Entella stende il Genoa sorpresa in amichevole: vittoria raggiunta in extremis, Favilli nota lieta per Andreazzoli

Sconfitta clamorosa del Genoa contro la Virtus Entella: rossoblù beffati sul finale, il risultato è 3-2 per gli avversari. Amichevole da dimenticare per Andreazzoli e i ragazzi, o almeno in parte.

I genovesi vanno negli spogliatoi sul 2-1 con la doppietta di Favilli e il gol di De Luca. Nel secondo tempo, tuttavia, l’Entella prima trova il pareggio con Toscano, poi approfitta di un rigore a un minuto dallo scadere e chiude il match con Massolo.