Al Ferraris andrà in scena la sfida di Serie A tra Genoa e Torino: ecco le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Al Ferraris andrà in scena la sfida di Serie A tra Genoa e Torino: due formazioni in salute e alla ricerca della continuità dopo gli ottimi risultati ottenuti sin qui. I rossoblù dopo i pari contro Inter e Bologna vogliono trovare un successo casalingo, dall’altra i granata hanno dalla loro l’entusiasmo della vittoria netta contro i campioni d’Italia del Napoli. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni.

Le probabili formazioni di Genoa-Torino

Alberto Gilardino dovrà fare a meno di Dragusin ceduto al Tottenham, ma in avanti ritrova la coppia d’oro Gudmundsson-Retegui. Dall’altra parte Juric conferma in gran parte l’undici che ha sconfitto gli azzurri: davanti non cambia la coppia d’attacco con Zapata-Sanabria. Tameze utilizzato ancora come difensore.

Genoa (3-5-2): Martinez, De Winter, Bani, Vasquez, Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Martin, Retegui, Gudmundsson. All. Gilardino.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic, Tameze, Buongiorno, Rodriguez, Bellanova, Ilic, Ricci, Vojvoda, Vlasic, Zapata, Sanabria. All. Juric.

Genoa-Torino: l’orario e dove vederla

Genoa-Torino aprirà la ventesima giornata della Serie A, la prima del girone di ritorno. Al Ferraris, l’orario del fischio d’inizio è fissato per le ore 15 e sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sull’App scaricabile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. Non sarà possibile seguire l’evento gratis, ma solo con la sottoscrizione di un abbonamento.