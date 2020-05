Genoa, tra oggi e domani saranno completati i test sanitari a squadra e giocatori

Ultimi due giorni di test medici per i giocatori e lo staff del Genoa: in seguito tutta la squadra andrà al centro sportivo

Ultimi due giorni di test medici per il Genoa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Mimmo Criscito e compagni concluderanno i test nella giornata odierna, mentre domani lo stesso percorso sanitario è previsto per lo staff tecnico e per tutti quei dirigenti e accompagnatori che dovrebbero rimanere a stretto contatto con la squadra qualora dovesse prendere il via il primo ritiro collettivo, con base a Pegli.

In sede, intanto, è stata completata la sanificazione di tutti gli ambienti di lavoro, sia degli uffici sia delle aree riservate alla prima squadra, chiosa la Rosea.