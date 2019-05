Genoa, Veloso guida l’assedio contro il bunker del Cagliari

Miguel Veloso ha condotto l’assalto del Genoa contro la porta di Cragno, effettuando tantissimi cross alla ricerca delle punte.

Quello del Genoa contro il Cagliari è stato un assedio che alla fine ha portato a un (discusso) pareggio che non lascia certo soddisfatti i tifosi. Per superare il bunker sardo, i padroni di casa non hanno certo cercato un palleggio elaborato: con le 3 punte nella ripresa, hanno semplicemente riempito l’area di cross (ben 36).

Quasi la metà di questi (17) sono provenuti dai piedi di Miguel Veloso, il quale ha cercato di far piovere palloni pericolosi dalle parti di Cragno. Insomma, il portoghese è stata la principale fonte genoana.