Una vittoria, tante vittorie. Il Genoa porta a casa i tre punti di Marassi contro il Verona, archivia con un certo anticipo la pratica salvezza e punta a godersi le ultime partite di campionato a cuor leggero. La notizia di ieri, oltre a quella evidentemente arrivata direttamente dal campo che solleva – non poco – i tifosi, è il ritorno in tribuna dopo un po’ di mesi di Giulio Gallazzi. Ricordate il suo nome? Si tratta dell’imprenditore bolognese, residente a Londra, che poco più di un anno fa pareva veramente a un passo dall’ingresso in società con una quota di maggioranza. Era l’epoca in cui Enrico Preziosi voleva vendere a tutti i costi il Grifone (epoca non ancora del tutto tramontata, parrebbe) e qualcosa sembrava effettivamente muoversi, prima che alcune incomprensioni tra il presidente rossoblu ed il numero uno di Sri Group portassero ad un reciproco allontanamento. Gallazzi, che si è sempre dichiarato tifoso genoano, potrebbe adesso tornare nuovamente in scena. Almeno secondo gli ultimi gossip finanziari. A stretto giro di posta, a fine partita, è arrivato poi anche il commento ai cronisti di Gallazzi stesso: «Ero a Genova per lavoro e non potevo mancare una partita così importante per il Genoa. Non potevo andare in gradinata, così eccomi qui in tribuna. Trattativa per il club? Sto in silenzio, in ogni caso è meglio non dire nulla».

Lo stesso Preziosi del resto qualche giorno fa aveva nuovamente paventato la possibilità di una cessione (leggi anche: GENOA: PREZIOSI NON CHIUDE ALLA CESSIONE) parlando della «coda di una trattativa» vecchia ancora in corso: mettendo insieme gli indizi, non sarebbe difficile tirare le somme. Anche se in realtà ieri l’imprenditore campano non era allo stadio, nonostante in mattinata fosse a Genova: prima per parlare con Banca Carige di un vecchio credito contratto per la gestione rossoblu, poi più tardi all’albergo della squadra per parlare con i giocatori (e probabilmente con l’allenatore Davide Ballardini, sempre più traballante in vista della prossima stagione). La buona nuova è che, per la prima volta dopo anni, l’assemblea genoana per l’approvazione del bilancio non sarà posticipata a giugno, ma avverrà nei tempi stabiliti, prima del termine del campionato (fine mese). E non è nemmeno tutto: all’ordine del giorno quest’anno, dopo un po’ di tempo, finalmente non ci sarà l’articolo 2446 del Codice Civile, quello che impone alle società di adoperare tutte le misure necessarie in caso di perdite superiori ad un terzo del valore del capitale sociale. Significa, in altri termini, che finalmente il Genoa adesso gode di discreta salute dal punto di vista economico: è una buonissima – anzi un’ottima – notizia pure quest’ultima in fondo.