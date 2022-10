Genoa, Zangrillo opera Blazquez: «Sta bene, meglio di prima»

Il presidente del Genoa, Zangrillo, si è messo il camice per operare il suo ad, Andres Blazquez all’ospedale San Raffaele

Il vantaggio di avere un presidente che è anche primario di medicina è che in caso di malanno può svestire i panni di presidente e rimettersi il camice. É quello che è successo oggi a Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, che ha operato il suo amministratore delegato, Andres Blazquez. L’esito dell’operazione è stato lo stesso Zangrillo a darlo, in un collegamento in videoconferenza durante un evento organizzato dal Genoa a Portofino. Di seguito le sue parole.

«Sono uscito dieci minuti fa dalla sala operatoria ed ero in buona compagnia, perchè ero con l’ingegner Blazquez però con ruoli diversi. Però lui sta bene, sta meglio di prima. Questo è stato qualcosa che mi ha ricordato che era davvero impossibile per me fare il ministro: giusto continuare a fare il medico e soprattutto il presidente del Genoa».