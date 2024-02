Zangrillo: "Poste le basi per approvazione progetto riqualificazione del Ferraris"

Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, ha parlato ai canali ufficiali del club rossoblù di una possibile ristrutturazione dello stadio

PAROLE – «Come anticipato dalla nota stampa dell’amministrazione comunale, oggi si sono poste le basi per l’approvazione in tempi rapidi di uno straordinario progetto di riqualificazione dello stadio. Nelle prossime due settimane i tecnici delle due società lavoreranno intensamente per la finalizzazione di uno stadio della città. Voglio cogliere l’occasione per manifestare la mia personale gratitudine al signor Sindaco che continua a spendersi in prima persona dando un contributo fondamentale per la finalizzazione di un importante capitolo non solo sportivo, ma di grande impatto sociale».