Gerrard: «Klopp miglior allenatore del mondo. Merita una statua»

Steven Gerrard ha elogiato il tecnico Jurgen Klopp per l’ottimo lavoro svolto sulla panchina del Liverpoool

Steven Gerrard, attuale allenatore dei Rangers Glasgow ed ex bandiera del Liverpool, ha elogiato l’operato di Jurgen Klopp sulla panchina dei Reds.

MIGLIOR ALLENATORE – «Penso che Klopp sia il miglior manager del mondo. Certo, in Premier ci sono molti manager di successo. Pep Guardiola è eccezionale. Anche Carlo Ancelotti è eccezionale e penso che Everton sia davvero fortunato ad averlo. Potrei elencarne altri ma Klopp è venuto e ha portato il club a un livello mai raggiunto. Se si osservano le dimensioni del lavoro che ha svolto e i risultati ottenuti sicuramente merita di essere menzionato nello stesso abito dei manager iconici. Basti pensare che quando Jurgen ha assunto il Liverpool i reds non erano vicini ad essere la migliore squadra del paese, non erano nemmeno tra i primi quattro. Lui arriva, assesta la squadra arriva in finale di Champions, poi ci torna e conquista la sesta Champions League. E infine consegna il primo titolo in campionato dopo 30 anni».

MERITI – «Jurgen dovrebbe essere ricompensato ora. Sembra che nel calcio aspettiamo spesso che le persone invecchino prima che i loro risultati siano pienamente riconosciuti. Quando Klopp gli consegnerà la Premier, a Liverpool dovrebbero già iniziare a lavorare su una sua statua. Per me, vedere i Reds campioni d’Inghilterra sarò motivo di sollievo. Sono stato un tifoso per anni, l’ho sfiorato fa giocatore, so quanto la gente desideri questo titolo. Sono cresciuto guardando tutte le vittorie del Liverpool in campionato. Sfortunatamente, non sono stato in grado di farlo da solo ma resto un tifoso e lo sarò sempre fino al giorno in cui entrerò in una tomba. Quando solleveranno quel trofeo, e non ne vedo l’ora, sarò l’uomo più orgoglioso del pianeta».